FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag 1,53 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 65,531 Rentokil Initial-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,08 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 267,63 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 167,63 Prozent gesteigert.

Der Rentokil Initial-Wert an der Börse wurde auf 10,36 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at