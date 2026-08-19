Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentable Rentokil Initial-Investition? 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Rentokil Initial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2016 wurden Rentokil Initial-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,19 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,600 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 3,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,64 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,64 Prozent.

Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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