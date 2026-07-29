Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Investment im Blick 29.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.07.2025 wurden Rentokil Initial-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,48 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,727 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 4,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,70 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,70 Prozent.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 10,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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