Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Investment im Blick
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29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr eingefahren
Am 29.07.2025 wurden Rentokil Initial-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,48 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,727 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 4,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,70 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,70 Prozent.
Am Markt war Rentokil Initial jüngst 10,74 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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