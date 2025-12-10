FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie betrug an diesem Tag 1,56 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 643,087 Rentokil Initial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 690,03 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 09.12.2025 auf 4,18 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 690,03 GBP, was einer positiven Performance von 169,00 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 10,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at