FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rentokil Initial-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Rentokil Initial-Papiers betrug an diesem Tag 2,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4 422,822 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 3,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 533,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,34 Prozent vermehrt.

Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at