FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 3,51 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 284,981 Rentokil Initial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 239,67 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,97 Prozent.

Rentokil Initial wurde am Markt mit 11,05 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at