Frühe Investition 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.02.2016 wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,58 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 345,178 Rentokil Initial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 314,72 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 03.02.2026 auf 4,62 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +193,15 Prozent.

Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 11,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

