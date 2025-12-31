FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rentokil Initial-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rentokil Initial-Papier bei 5,10 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196,223 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 4,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874,56 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 12,54 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 11,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at