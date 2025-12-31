Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Langfristige Performance
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rentokil Initial-Papier bei 5,10 GBP. Bei einem Rentokil Initial-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196,223 Rentokil Initial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 4,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874,56 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 12,54 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 11,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)