FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rentokil Initial-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Rentokil Initial-Aktie an diesem Tag bei 4,05 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 467,917 Rentokil Initial-Papiere. Die gehaltenen Rentokil Initial-Papiere wären am 16.12.2025 10 557,75 GBP wert, da der Schlussstand 4,28 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,58 Prozent.
Am Markt war Rentokil Initial jüngst 10,81 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
