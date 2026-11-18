Vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,97 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 251,889 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 907,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,60 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 9,27 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 9,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at