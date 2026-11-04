Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Rentokil Initial-Investition
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04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,07 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 647,989 Rentokil Initial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 838,83 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 03.11.2026 auf 3,54 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,61 Prozent.
Rentokil Initial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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