FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,894 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 117,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,71 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,30 Prozent.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 11,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at