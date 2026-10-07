Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
|Profitable Rentokil Initial-Investition?
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07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,87 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 170,383 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 509,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,99 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,06 Prozent.
Rentokil Initial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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