Rentokil Initial PlcShs Aktie

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WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Investition 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Rentokil Initial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rentokil Initial-Aktie an diesem Tag 3,58 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rentokil Initial-Aktie investiert, befänden sich nun 2 791,736 Rentokil Initial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 3,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 838,64 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,61 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 8,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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