FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Rentokil Initial-Anteile 6,08 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Rentokil Initial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,582 Rentokil Initial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 609,45 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 04.08.2026 auf 3,70 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 609,45 GBP, was einer negativen Performance von 39,06 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 8,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at