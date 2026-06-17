FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Rentokil Initial-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,02 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,921 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 89,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,51 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 11,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at