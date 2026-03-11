FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rightmove-Investment verdienen können.

Rightmove-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rightmove-Anteile an diesem Tag 3,85 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,974 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,39 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 10.03.2026 auf 4,56 GBP belief. Mit einer Performance von +18,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Rightmove war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at