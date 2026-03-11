Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rentables Rightmove-Investment?
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 10 Jahren eingebracht
Rightmove-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rightmove-Anteile an diesem Tag 3,85 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,974 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,39 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 10.03.2026 auf 4,56 GBP belief. Mit einer Performance von +18,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Rightmove war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt (finanzen.at)
|
04.03.26
|FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Rightmove PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rightmove PLC Registered Shs
|5,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.