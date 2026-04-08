Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Lohnendes Rightmove-Investment?
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08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Rightmove-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rightmove-Aktie bei 4,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Rightmove-Papier investiert hätte, hätte er nun 240,848 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 1 028,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,27 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,82 Prozent.
Der Börsenwert von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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