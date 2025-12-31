Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Anlage
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Rightmove-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,11 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,554 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 5,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,13 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,13 Prozent.
Der Rightmove-Wert an der Börse wurde auf 3,92 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
