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Rightmove Aktie

Rightmove für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23

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Rightmove-Investment 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rightmove-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Rightmove-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,77 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 147,667 Rightmove-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 666,13 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Anteils am 17.03.2026 auf 4,51 GBP belief. Mit einer Performance von -33,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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