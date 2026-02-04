Rightmove Aktie
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rightmove-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 162,879 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 764,07 GBP, da sich der Wert einer Rightmove-Aktie am 03.02.2026 auf 4,69 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,59 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
