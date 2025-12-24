FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Rightmove-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rightmove-Papier an diesem Tag 6,59 GBP wert. Bei einem Rightmove-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 516,990 Rightmove-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (5,17 GBP), wäre das Investment nun 7 839,81 GBP wert. Mit einer Performance von -21,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Rightmove erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at