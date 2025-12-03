XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Lukrativer Rightmove-Einstieg? 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rightmove-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rightmove-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,63 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 775,568 Rightmove-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 446,02 GBP, da sich der Wert einer Rightmove-Aktie am 02.12.2025 auf 5,32 GBP belief. Damit wäre die Investition 5,54 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Rightmove belief sich jüngst auf 4,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

