Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Profitabler Rightmove-Einstieg?
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20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Rightmove-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rightmove-Papier letztlich bei 5,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 180,701 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rightmove-Anteile wären am 19.05.2026 751,72 GBP wert, da der Schlussstand 4,16 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,83 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Rightmove belief sich jüngst auf 3,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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