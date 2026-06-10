FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rightmove-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Rightmove-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, hätte er nun 129,467 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rightmove-Aktie auf 4,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 563,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,67 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Rightmove bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at