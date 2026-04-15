Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Performance im Blick
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15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rightmove-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Rightmove-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,45 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rightmove-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 343,003 Rightmove-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 813,86 GBP, da sich der Wert einer Rightmove-Aktie am 14.04.2026 auf 4,33 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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