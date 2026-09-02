Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnende Rio Tinto-Anlage?
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02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 23,27 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,974 Rio Tinto-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 75,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 257,84 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 225,78 Prozent vermehrt.
Der Rio Tinto-Wert an der Börse wurde auf 124,75 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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