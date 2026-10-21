Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Langfristige Investition
|
21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rio Tinto-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Rio Tinto-Papier an diesem Tag bei 47,22 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 211,789 Rio Tinto-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rio Tinto-Anteile wären am 20.10.2026 13 861,60 GBP wert, da der Schlussstand 65,45 GBP betrug. Mit einer Performance von +38,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Rio Tinto eine Börsenbewertung in Höhe von 109,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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