FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Anteile betrug an diesem Tag 50,20 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 199,203 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 790,84 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,91 Prozent erhöht.

Rio Tinto markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at