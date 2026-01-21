FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,72 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 598,086 Rio Tinto-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 63,14 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 763,16 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 277,63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 102,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

