Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Lohnende Rio Tinto-Anlage? 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.04.2016 wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,31 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 448,330 Rio Tinto-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 772,92 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 227,73 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 118,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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