Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnende Rio Tinto-Anlage?
|
15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 15.04.2016 wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,31 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 448,330 Rio Tinto-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 772,92 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 227,73 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 118,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.04.26
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)