FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Rio Tinto-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46,47 GBP wert. Bei einem Rio Tinto-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,522 Rio Tinto-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 122,57 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 17.10.2023 auf 52,16 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,26 Prozent.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 84,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at