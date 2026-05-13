FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rio Tinto-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rio Tinto-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Rio Tinto-Papier bei 19,92 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,020 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 79,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 397,59 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +297,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 128,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at