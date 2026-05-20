Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Lohnende Rio Tinto-Anlage? 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,74 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 21,397 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 75,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 606,72 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,67 Prozent angewachsen.

Rio Tinto markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 125,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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