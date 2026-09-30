FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Anteile betrug an diesem Tag 25,75 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hat, hat nun 388,425 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 70,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 469,41 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 174,69 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 114,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at