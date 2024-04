FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rio Tinto-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rio Tinto-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,41 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,945 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2024 103,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 53,17 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 87,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at