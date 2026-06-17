FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rio Tinto-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rio Tinto-Aktie an diesem Tag 42,53 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, hätte er nun 235,156 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rio Tinto-Anteile wären am 16.06.2026 18 558,50 GBP wert, da der Schlussstand 78,92 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 85,58 Prozent.

Rio Tinto wurde am Markt mit 128,84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at