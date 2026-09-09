Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnende Rio Tinto-Anlage?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,07 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 217,085 Rio Tinto-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 77,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 798,00 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,98 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 124,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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