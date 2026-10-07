FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rio Tinto-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 49,56 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 2,018 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,57 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 44,57 Prozent.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 116,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at