FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rio Tinto-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,85 GBP wert. Bei einem Rio Tinto-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,025 Rio Tinto-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 294,34 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 04.08.2026 auf 73,13 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 194,34 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 115,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at