Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rentabler Rio Tinto-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Rio Tinto-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rio Tinto-Aktie bei 53,98 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 185,254 Rio Tinto-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Rio Tinto-Aktien wären am 11.11.2025 9 862,91 GBP wert, da der Schlussstand 53,24 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 862,91 GBP, was einer negativen Performance von 1,37 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 86,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
