Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rolls-Royce-Investition 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rolls-Royce gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rolls-Royce-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,10 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 476,538 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 12,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 004,37 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 500,44 Prozent.

Am Markt war Rolls-Royce jüngst 105,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

mehr Nachrichten