Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Investition
|
08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rolls-Royce-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,10 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 476,538 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 12,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 004,37 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 500,44 Prozent.
Am Markt war Rolls-Royce jüngst 105,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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