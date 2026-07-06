FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.07.2016 wurden Rolls-Royce-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,40 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investierten, hätten nun 4 168,838 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 15,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62 707,66 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +527,08 Prozent.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 125,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at