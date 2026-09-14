Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Investition im Blick
|
14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie betrug an diesem Tag 2,26 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 44,287 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 14,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 644,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 544,20 Prozent vermehrt.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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