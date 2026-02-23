Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnendes Rolls-Royce-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Rolls-Royce-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,11 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 163,559 Rolls-Royce-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 185,15 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 20.02.2026 auf 13,36 GBP belief. Mit einer Performance von +118,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 112,60 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06:00
|Rolls-Royce urges UK to commit to subsidies for £3bn engine project (Financial Times)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)