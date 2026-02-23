Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Lohnendes Rolls-Royce-Investment? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rolls-Royce-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Rolls-Royce-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,11 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 163,559 Rolls-Royce-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 185,15 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 20.02.2026 auf 13,36 GBP belief. Mit einer Performance von +118,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 112,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

