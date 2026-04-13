Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lukrative Rolls-Royce-Investition?
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13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 13.04.2016 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 320,270 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 10.04.2026 54 746,46 GBP wert, da der Schlussstand 12,67 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 447,46 Prozent.
Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 106,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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