Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Lukrative Rolls-Royce-Investition? 13.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie gebracht.

Am 13.04.2016 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 320,270 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 10.04.2026 54 746,46 GBP wert, da der Schlussstand 12,67 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 447,46 Prozent.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 106,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
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