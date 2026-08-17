Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Anlage im Blick 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,02 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 4 940,711 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 76 136,36 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 14.08.2026 auf 15,41 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 661,36 Prozent.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 128,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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