Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Anlage
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 01.06.2021 wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,09 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 91,794 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers auf 13,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 227,65 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 127,65 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 111,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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