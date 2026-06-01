FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.06.2021 wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,09 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 91,794 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers auf 13,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 227,65 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 127,65 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 111,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at