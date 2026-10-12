Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Performance 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Rolls-Royce-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 2,12 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 472,144 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 13,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 540,13 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 554,01 Prozent.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 114,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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