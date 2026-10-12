Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Performance
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 2,12 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 472,144 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 13,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 540,13 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 554,01 Prozent.
Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 114,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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