FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag 1,19 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Rolls-Royce-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 838,328 Rolls-Royce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 155,76 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 18.09.2026 auf 14,50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 115,58 Prozent.

Rolls-Royce wurde am Markt mit 120,41 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at