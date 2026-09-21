Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rentable Rolls-Royce-Investition?
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag 1,19 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Rolls-Royce-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 838,328 Rolls-Royce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 155,76 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 18.09.2026 auf 14,50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 115,58 Prozent.
Rolls-Royce wurde am Markt mit 120,41 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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